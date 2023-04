Inspire-se em Sara Sampaio e Mariana Monteiro no Coachella. Eis tops, corserts e bustiers

Mais do que tops ou espartilhos, as novas peças querem-se ousadas e a mostrar, sem receios, as curvas do corpo. As peças cada vez mais mínimas – e mais rendilhadas – chegam, claro, com o calor e encontram a sua liberdade de expressão máxima nos festivais de música de verão.

Por isso, em véspera de arrancar a temporada por cá, lembre-se que o capítulo acabou de ser aberto lá for a com o festival de música Coachella, que decorre nos Estados Unidos da América até 23 de abril, a ditar tendências e com celebridades nacionais como a manequim Sara Sampaio ou a atriz Mariana Monteiro a dar o toque de alvorada para a grande tendência de verão: peças curtas e ousadas.

Porém, não bastam ser mínimas e é importante que saiba bem o que pretende na hora de escolher e ir às compras. E se os tops não oferecem dúvidas quanto às suas valências, a escolha de corsets e bustiers pode implicar uma decisão mais demorada. Daí ser importante distingui-los entre si, bem como as suas funções.

Saiba, então, que os corsets procuram ter cortes que realcem a cintura e a zona do abdómen, enquanto os bustiers focam todas as potencialidades estruturais em exibir o busto. Por isso, tudo depende do efeito que pretende e para que ocasião.

E a tempo de se preparar para os festivais de verão, inspire-se nas estrelas e veja o que já começa a chegar às lojas. Mais contidos ou expressivos, os materiais são múltiplos e prometem ainda mais ousadia para breve:

Top Art Series corset tule estampado, na Berskh, 19.99€

Top Bustier assimétrico, Zara, 39.95€

Tpo corsetry-inspirado renda, na Zara, 15.95€

Top cropped de malha, na Mango, 22.99€

Top de malha combinado com abertura, na Mango, 22.99€

Top espartilho efeito pele pormenor cinto, na Bershka, 22.99€

Top tipo espartilho renda, na Pirmark, 11€

Top triângulo em denim, Pull&Bear, 17.99€

Triangle Satin Corset, Stradivarius, 17.99€

3D Floral Print Corset, Stradivairius, 17.99

Clockhouse denim bralette, na C&A, 19.99€

Clockhouse cropped top check, C&A, 12.99€

Corset cropped decote em bico, na Bershka, 19.99€