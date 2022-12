Inverno arranca esta quarta-feira, 21, com chuva fraca e temperaturas moderadas para a época

O inverno começa esta quarta-feira, 21 de dezembro, com previsões de muita nebulosidade, alguns períodos de chuva fraca ou chuvisco e temperaturas máximas entre os 16 e os 19/20 graus Celsius, disse à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), especificou que a previsão é de muita nebulosidade, neblinas e nevoeiros, alguns períodos de chuva fraca ou chuvisco, em especial nas regiões do Norte e Centro e em particular nas regiões a Norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela.

“As temperaturas estão elevadas quer as mínimas, quer as máximas. Estão acima da média para época do ano embora tudo isto seja compatível com a entrada de massas tropicais com origem marítima vindas do Atlântico que têm trazido precipitação e também temperaturas acima da média”, disse.

As temperaturas máximas, segundo Maria João Frada, vão oscilar entre os 16 e os 19/20 graus Celsius, sendo mais baixas no interior Norte e Centro entre os 13 e os 15 graus, e as mínimas entre os 12 e os 15 graus, sendo inferiores no nordeste transmontano e Beira Alta, a variar entre os 09 e os 11 graus.

“Este cenário vai continuar nos próximos dias. As temperaturas deverão manter-se nesta ordem de grandeza para o fim de semana de Natal, sem grandes alterações. Poderá haver uma ligeira descida, mas pouco significativa“, indicou.

De acordo com Maria João Frada, a partir do dia 23, sexta-feira de manhã, aproxima-se uma superfície frontal fria que vai dar chuva no Minho e Douro Litoral e vai estender-se a todas as regiões do Norte e Centro.

“Depois no sábado e domingo, principalmente no final de sábado pode haver precipitação que pode ser temporariamente intensa, mas ainda falta algum tempo, ainda há alguma incerteza. É um cenário ainda a confirmar, mas pode levar o IPMA a emitir avisos”, disse.

Segundo a meteorologista, na origem do agravamento poderá estar uma depressão que vai deslocar-se no Atlântico de norte para sul.

“Portanto vamos ter nebulosidade, alguma precipitação fraca até 23 de manhã [sexta-feira], que na região sul será pouco frequente, e depois o agravamento com a vinda de uma depressão que se vai deslocar no Atlântico de norte para sul e ficar posicionada num vale nos níveis altos. Tudo vai depender se ele se aproxima mais do território ou se há uma crise anticiclónica que não deixa o vale entrar. Há essa incerteza para o fim de semana”, explicou.

Maria João Frada adiantou ainda que o IPMA também está a prever para o arquipélago da Madeira uma situação “pacífica” até sábado e depois poderá haver um agravamento.

“No dia 24 há uma superfície frontal fria que se vai aproximar e a noite de 24 para 25 pode vir a ser problemática com chuva eventualmente forte e vento forte, mas também ainda a confirmar”, concluiu.

O inverno começa às 21:48 de hoje (hora de Lisboa), precisa o Observatório Astronómico de Lisboa.

