Perfumes para levar na mala de cabine e a partir de 17,90€

Para quem gosta de andar cheirosa, o perfume é um produto indispensável no dia a dia… e no necessaire. Doces ou florais, leves ou intensos, o mercado está cheio de opções.

Com as férias de verão à porta, a Delas.pt reuniu algumas opções de perfume até 30ml para levar no avião.

Versace Dylan Purple 30ml, na Primor, 38,92€

Scandal Eau de Parfum 15ml, na Sephora, 27,90€

Kayali Oudgasm Vanilla Oud 10ml, na Sephora, 40,99€

Prada Paradoxe Eau de Parfum 30ml, na Wells, 44,82€

Travel – Eau d’Orient, na Rituals, 17,90€

Lolita Lempicka Eau de Parfum 30ml, na Notino, 39,90€

Chloé Eau de Parfum 20ml, na Notino, 20,80€

Rabanne Fame 30ml, na Notino, 47,10€