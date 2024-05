Esta é a hora mais indicada para tomar o pequeno-almoço

Um bom pequeno-almoço fará seguramente a diferença no que vai ingerir ao longo do dia, dando energia quando ela é mais necessária, modelando apetites imprevistos e prevenindo eventuais picos de açúcar.

Apesar de não ser uma refeição amada por todos, é do senso comum dizer que é essencial tomá-la. Mas, afinal, entre as seis e as 11 de manhã, qual é, afinal, a melhor hora para ingerir a primeira refeição do dia?

O ideal é fazê-lo ao acordar e tendo em mente uma conta: ele deve acontecer cerca de 12 horas depois da ultima refeição ingerida no dia anterior. Por isso, e dando uma ajuda nas contas, se jantou pelas 20.00 horas, o recomendado é voltar a ingerir uma dose equilibrada de calorias pelas oito da manhã. Se gosta de jantar cedo, deve também acordar cedo para repor as energias, ou seja, o intervalo horário mantém-se.

De outra perspetiva, é caso para perguntar se há ou não uma hora partir da qual não se deve mesmo tomar o pequeno-almoço. Bom, tendo em conta a matemática acima, nada a impede. Porém, sabe-se que quanto mais tarde jantar, mais riscos corre de má disposição, de insónias e até de problemas de cortisol. Um estudo levado a cabo por cientistas franceses concluiu que jantar depois das nove da noite está correlacionado com um risco acrescido de 28% de acidentes vasculares cerebrais, sobretudo nas mulheres, e quando comparado com quem come pelas oito da noite, apenas uma hora antes.

A mesma investigação levada a cabo no âmbito deste capítulo da ‘crononutrição’ – a hora a que se come – também faz revelações no que respeita à primeira refeição da manhã.

A análise indica que quem ingere o pequeno-almoço pelas nove da manha tem 6% mais probabilidades de incorre no risco de doenças cardiovasculares do que quem o faz antes e até às oito da manhã. Desta forma, também o período de jejum noturno tem influência na saúde, incrementando o risco de AVC se período for encurtado.