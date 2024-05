Já há data para a abertura da cozinha de Masterchef Júnior

Dia da criança, 1 de junho, dia de regresso do concurso Masterchef Júnior aos ecrãs da RTP1. O formato vai mostrar crianças que, apesar de tenra idade, são já verdadeiramente prodigiosas a confecionar iguarias. No painel de jurados irão estar o Chef Pedro Pena Bastos, Teresa Horta Colaço e o Chef Óscar Geadas.

“Na cozinha mais famosa do país, os cozinheiros de palmo e meio vão dar a conhecer a sua paixão pela cozinha, enfrentando vários desafios que testam a sua criatividade, técnica e espírito de equipa”, refere o comunicado enviado às redações.

Teresa Horta Colaço, que já foi aspirante na cozinha do MasterChef, revela, citada na mesma nota, que “esta é uma temporada com muito talento”. “Acho que as pessoas em casa se vão surpreender com aquilo que os nossos meninos e meninas são capazes de fazer. Vamos ter muitas receitas boas, muito companheirismo, alguns nervos e muita diversão. Um grupo de crianças mesmo maravilhoso que não vai deixar ninguém indiferente”, afirma.

Já o Chef Pedro Pena Bastos antecipa temporada “cheia de surpresas”. E prossegue: “Não se deixem iludir com a idade dos pequenos participantes, porque não imaginam o que poderá sair das suas mãos. Temos talento, ambição, dedicação e, acima de tudo, uma enorme vontade de singrar”. “Estes pequenos chefs sabem o que é a cozinha portuguesa, o que me deixa extremamente orgulhoso. Ensinamos muito, mas também aprendemos muito com eles”, completa o chef Óscar Geadas.

Recorde-se que, a par desta estreia, decorrem as inscrições para a edição de Mssterchef e Masterchef Júnior em 2024, podendo aceder ao processo aqui.