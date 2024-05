Kits de última hora para fazer ‘pulseiras da Amizade’ para o concerto de Taylor Swift

Missangas coloridas, letras, fio de nylon ou elástico e muita destreza na ponta dos dedos. Com estes requisitos, e a dois dias do primeiro de dois concertos de Taylor Swift em Lisboa, ainda vai a tempo de fazer as célebres pulseiras da amizade (friendship bracelets), que se tornaram símbolo da artista norte-americana e que são usadas para fazer trocas entre swifties – fãs dedicados da cantora. Há, aliás, imagens que documentam a mãe da própria estrela internacional a trocar essas pulseiras com jovens seguidoras de Swift.

Estas pulseiras costumam ter nomes de álbuns, músicas ou palavras-chave presentes nos temas da cantora norte-americana. E como o The Eras Tour carrega o imaginário do crescimento e do amadurecimento, este regresso quase à infância e adolescência traz a perspetiva de quem está agora numa nova era.

Por isso, é importante vincar que há um código de cores: uma para cada Era (do The Eras Tour). Assim, o azul escuro evoca azul o álbum Midnights, o vermelho, como o próprio nome indica, remete para o Red e roxo para o Speak now.

A inspiração para o fenómeno das friendship bracelets, conta-se, terá surgido com a letra da música You’re on Your Own, Kid, do álbum Midnights, de 2002. Desde aí que se multiplicaram e são agora uma moeda de troca entre fãs e uma forma de estabelecerem contacto com quem não conhecem, mas com quem partilham a mesma paixão musical.

Kit de Bijuteria Avizar com Contas Brancas com Letras Multicoloridas, Fnac, 24.90€

Make-your-own bracelets, Flying Tiger, 6€

Red and pink glass beads box with jewellery clasps, Flying tiger, 4€

Set joalharia One Two Fun, Auchan, 19.99€

Set joalharia One Two Fun Amizade, 300 Peças, Auchan 7.99€

Transparent nylon jewellery thread, Flying Tiger, 1.50€

Conjunto 500 missangas Heishi pop ABC, Centroxogo, 19.95€

Conjunto de 26 missangas e letras, Ale-hop, 12€

Crazy Chic, Kit de Pulseiras Românticas, Clementoni, Continente, 4.49€

Bead set for bracelets, Flying Tiger, 4€

Elastic string, Flying Tiger, 1.50€

Fio de nylon a metro 3 mm, Leroy Merlin, 0.40€

Missangas em forma de unicórnio perfil, Ale-hop

Green glass beads set, Flying Tiger, 0.50€

Kit bijuteria, Mini Contas Multicoloridas e Translúcidas com Letras e Corações, Fnac, 24.90€

Kit Cria as tuas pulseiras, Ale-hop

Veja ainda quatro truques essenciais para que as pulseiras fiquem originais e, acima de tudo, resistentes:

Antes de comprar as missangas com letras, faça uma lista de todas as palavras que quer ter e certifique-se de dispõe de todas.

É importante juntar detalhes que sejam únicas, apelando à criatividade e singularidade de quem as faz.

Não devem ficar apertadas ao pulso por forma a ser possível trocar com outras fãs sem que elas rebentem aquando da troca.

Aconselha-se que se remate o nó que fecha a pulseira com verniz para que fique mais resistente.