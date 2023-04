Já há data para pagamento de apoio às rendas e juros das casas

Os apoios às rendas e a bonificação de juro para quem tem taxas de esforço elevadas vão começar a ser pagos no próximo mês de maio, disse esta segunda-feira, 17 de abril, o primeiro-ministro.

António Costa precisou estas datas no final de um Conselho de Ministros extraordinário em que foi aprovado um aumento intercalar de 3,57% para os pensionistas, a partir de julho.

Em causa está um apoio às famílias cuja taxa de esforço com a renda supere os 35% e também um apoio a quem tem empréstimo para compra ou construção de casa (destinada a habitação própria e permanente) para compensar o esforço com o pagamento dos empréstimos devido ao aumento das taxas de juro.

No ‘briefing’ no final do Conselho de Ministros, António Costa precisou que o conjunto de medidas de apoio às empresas e ao rendimento das famílias e dirigidas controlo dos preços da energia tomadas desde o ano passado ascendem já a seis mil milhões de euros.

