Jenni Hermoso acusa Federação espanhola de Futebol de “manipulação” e “intimidação”

Nova selecionadora de futebol espanhola, Montse Tomé, convocou 15 futebolistas que tinham recusado alinhar pela equipa após o beijo não consentido de Luís Rubiales a Jenni Hermoso nas celebrações da vitória no Mundial e a demora da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) na tomada de decisões.

As jogadoras reiteraram que não queriam ser convocadas, levando Jenni Hermoso a pronunciar-se publicamente já esta terça-feira, 19 de setembro de madrugada. E se a jogadora ficou de fora por, segundo Montse Tomé, alegada proteção, Hermoso reage a essas declarações e acusa a RFEF de estar a manipular, intimidar e dividir as jogadoras.

No comunicado com o título “Proteger-me do quê? De Quem”, a atleta fala em “estratégia” da RFEF “de divisão e manipulação para nos intimidar e ameaçar com repercussões legais e sanções económicas”. “As mesmas pessoas que nos pedem confiança são as que hoje lançam uma lista de jogadoras que pediram para não serem convocadas”, afirma.

Numa nota em que Hermoso demonstra “total apoio às companheiras” lamenta que, na mesma conferência de imprensa onde “foi argumentado que o ambiente seria seguro para as companheiras” Jenni tenha fica de for a da convocatória por proteção: “Proteger-me do quê? De quem?”

Leia comunicado na íntegra:

“Levámos semanas, meses, a procurar essa proteção que não encontramos dentro da mesma RFEF. As mesmas pessoas que nos pedem confiança são as que hoje lançam uma lista de jogadoras que pediram para não serem convocadas.

Nós jogadoras estamos muito cientes que se trata de outra estratégia de divisão e manipulação para nos intimidar e ameaçar com repercussões legais e sanções económicas. Outra prova indiscutível que demonstra que nada mudou até agora e confirma a razão pela qual estamos a lutar como o estamos a fazer.

Quero mostrar o meu total apoio às minhas companheiras que hoje foram surpreendidas e forçadas a reagir a outra situação lamentável e provocada pelas pessoas que continuam a tomar decisões na RFEF.

Também gostava de deixar muito claro. Hoje foi argumentado que o ambiente seria seguro para as minhas companheiras quando, na mesma conferência de imprensa, se comunicou que não me convocam para me protegerem.

Proteger-me do quê? De quem?”