João Catarré “livre de perigo e em franca recuperação”

“Agora, livre de perigo e em franca recuperação de um problema de saúde, agradece as inúmeras mensagens de solidariedade que recebe”. A frase consta num comunicado emitido pela agência que representa o ator João Catarré, de 43 anos.

Recorde-se que, no início do mês, chegavam as primeiras informações de que o ator de, entre outras produções televisivas, Sangue Oculto, da SIC, estaria hospitalizado. Nesta segunda-feira, 28 de agosto, era revelado que o ator estaria a enfrentar uma “doença muito grave”, com algumas publicações a afirmar tratar-se de “leucemia”.

A agência que representa o ator não confirma qualquer diagnóstico e vinca que “não tem mais nada a declarar sobre este assunto”.

Já citando o ator, a empresa que o representa explica, na mesma nota enviada às redações, que “João Catarré lamenta, profundamente, as notícias falsas que, a seu respeito, têm vindo a público”.