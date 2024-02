Julio Iglesias vai contar toda a vida e obra em série da Netflix

Começou nas camadas jovens do Real Madrid, licenciou-se em Direito e, anos depois, tornou-se um dos maiores artistas da história da música contemporânea. Estes são três dos eixos da nova produção da plataforma de Streaming Netflix que vai contar, em série, toda a história do cantor romântico espanhol que conquistou popularidade no mundo inteiro.

“Após tantas especulações, livros e documentários em que não participei, decidi pela primeira vez partilhar a verdade da minha vida com uma empresa tão universal como a Netflix. Depois de muita reflexão, uma carta muito emotiva enviada por Bela Bajaria, Vice-Presidente de Conteúdos da Netflix, foi suficiente para me convencer de que a Netflix era a empresa ideal para concretizar este projeto. Estou grato a tantas pessoas de tantos países que me apoiaram e impulsionaram a minha vida”, declarou Julio Iglesias citado em comunicado.

Para Diego Ávalos, vice-Presidente de Conteúdos da Netflix, “agora teremos a oportunidade de ver para além das luzes, das fotografias nas revistas, dos discos de ouro, e conhecer em profundidade uma pessoa excecional que acompanhou e continuará a acompanhar muitas gerações em todos os cantos do planeta”, afirma em nota enviada às redações.