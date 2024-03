Kate Middleton assume que editou a fotografia do Dia da Mãe

Em janeiro deste ano, Kate Middleton foi submetida a uma cirurgia abdominal e, desde então, tem estado afastada da agenda pública.

O Dia da Mãe celebrou-se este domingo, 10 de março, no Reino Unido e, na conta oficial dos príncipes de Gales, foi partilhada uma fotografia da mulher de William com os filhos do casal: Charlotte, Louis e o George.

“Obrigada pelos vossos desejos amáveis e pelo apoio contínuo ao longo dos últimos dois meses. Desejo a todos um Feliz Dia da Mãe”, lê-se na legenda da publicação, assinada por Kate Middleton.

Após a divulgação, várias agências retiraram a imagem por considerarem que foi manipulada. Face à repercussão, a princesa recorreu à rede social X (antigo Twitter) para esclarecer que editou o retrato e pedir desculpa.

“Tal como muitos fotógrafos amadores, por vezes faço experiências em edição. Queria pedir desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família, que partilhámos ontem [10 de março], tenha causado. Espero que toda a gente tenha tido um feliz Dia da Mãe”.