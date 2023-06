Lantejoulas. O que fazer e erros a evitar quando lava, seca e passa estas peças

Lantejoulas e brilhantes são sinónimo de festas de noite. Mas com a chegada do verão, esse tecido com aplicações democratizou-se e entrou em todas as componentes. Perfeitas para os festivais de verão ou até para um dia casual.

Porém, estas peças de roupa necessitam de um cuidado especial para que as possa usar mais vezes.

Saiba de antemão que não as pode lavar na máquina. Para a limpeza destas peças, o mais correto é deixá-las de molho. Coloca água numa bacia com o detergente regular, que costuma usar, e deixe de molho cerca de meia hora. Depois passe a peça apenas por água, para retirar o sabão.

Então, se não se pode usar máquina de lavar, a máquina de secar também está fora de questão? Sim! Para secar a roupa com lantejoulas não a torça e nem a estenda ao sol, porque pode danificar ou retirar o brilho das aplicações. O mais aconselhado é envolvê-la numa toalha para absorver o excesso de água e depois estendê-la num varal horizontal, sem pendurar, para secar à sombra.

Não pode usar a máquina de lavar nem de secar, mas pode usar o ferro de engomar. Para passar as peças com lantejoulas apenas precisa virá-las do avesso e usar o ferro em temperatura mais baixa, para não derreter as aplicações.

O armazenamento das roupas com lantejoulas também deve ser cuidado. Uma vez que não pode pendurar as peças quando estão a secar, também não deve guardá-las penduradas em cabide, pois pode deformar a peça. O mais recomendado é manter em sacos de tecido ou caixas, visto que diminui o risco de as lantejoulas caírem. Caso não tenha sacolas ou onde as guardar, deixe-as dobradas.

As roupas com lantejoulas são mais frágeis e podem rapidamente começar a perder as aplicações, por isso os cuidados são redobrados e demoram mais tempo do que os restantes tecidos. Contudo, se tomar todas as medidas necessárias, estas peças podem durar anos a fio, sempre a brilhar.