Loafers para caminhar no tempo frio com estilo

Com a chegada do tempo frio, as botas começam a ser resgatadas do fundo do armário. Além disso, as lojas também começam a encher com os sapatos tendência: sabrinas, mary janes, entre outros géneros.

Contudo, há um modelo que costuma ter lugar cativo a todo o momento, como um ciclo vicioso que não termina. Os loafers, sapatos que geralmente espelham estilos mais formais, marcam sempre presença no mercado, principalmente nesta época do ano.

Além da formalidade que apresentam, começam a adaptar-se a outros visuais, adotando características que os tornam mais informais, como solas grossas, correntes e outros adereços.

Também são uma ótima opção se estiver cansado de usar botas ou sapatilhas, podendo ser conjugados com meias divertidas, como é bastante observado atualmente. Para isso, a Delas.pt reuniu alguns exemplos do mercado, assim como meias que pode combinar.

Loafers com brilhantes e tachas, Brownie, 85,90€

Loafer pele print vaca, Bimba Y Lola, 215€

Sapato plataforma fivelas, Bershka, 35,99€

Loafers contraste, Lefties, 22,99€

Loafers, H&M, 35,99€

Loafers verniz, Guess, 150€

Sapatos Derena, Aldo, 109,05€

Pack Meias com laço na parte de trás, Primark, 3,50€

Meias metalizadas, Mango, 9,99€

Meias, Mango, 7,99€

Pack de meias, Lacoste, 40€