Loja ‘A Vida Portuguesa’ fecha na Baixa para ser alojamento local de luxo

“O espaço ocupado agora pela nossa loja será transformado, a partir do próximo Verão, num complemento ao alojamento local de luxo em que se transformou nos últimos anos o prédio que ocupamos”, avança comunicado enviado às redações pelos responsáveis da loja A Vida Portuguesa.

O espaço criado por Catarina Portas irá sair da Rua Anchieta 11, no Chiado, em Lisboa, avançando que “este será o último Natal em que vai receber os seus clientes”. “Tal como o turismo nos ajudou a passar a crise de 2008, hoje são os seus próprios agentes a condenar ao desaparecimento o comércio independente da cidade. Não somos uma excepção”, refere a mesma nota.

“O comércio é, pela sua própria natureza, oportunista. O centro de Lisboa está hoje em mutação. Especialmente dirigidos aos turistas, restaurantes de pequeno-almoço “all day”, gelatarias, bares de vinho e lojas de pastéis de nata ocupam os lugares do comércio do quotidiano dos moradores (mercearias, drogarias, livrarias, talhos, peixarias ou padarias). O Chiado e a Baixa transformam-se numa paisagem indistinta de marcas globais que se multiplicam em espaços de forma sufocante. Queremos as mesmas marcas e as mesmas lojas em todas as ruas de todas as cidades do mundo, até vivermos todos em cidades iguais ou numa mesma cidade global? Aliando a isto as centenas de lojas de souvenirs, espalhadas pela cidade histórica, tiradas a fotocópia, que não passam de comércio de fachada para um negócio, já por demais conhecido, de imigração mais ou menos legal”, refere. Por isso, acrescenta o comunicado: “Não, não está fácil para aos lojistas independentes, com carácter e com personalidade, com diferença e ousadia, conseguirem arranjar e manter o seu lugar no centro de Lisboa”

Neste momento, procura-se “uma nova morada” para substituir este espaço, estando abertos noutros dois pontos da cidade: no Largo do Intendente e no Time Out Market do Mercado da Ribeira. O mesmo comunicado acrescenta que está também aberto o espaço “Depozito, onde se reúne artesanato tradicional e contemporâneo de todo o país, uma loja em parceria com a Portugal Manual, perto do Intendente”.