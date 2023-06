Look bronzeado ou já em terracota? Saiba quando parar no ‘bronzer’

São os maiores aliados para dar uma cor à pele e para redefinir o rosto, mas também – tal como a multiplicidade de funções que cumprem – chegam carregados de desafios, O uso do bronzer exige mão firme mas, acima de tudo, exige pinceladas q.b.

Numa altura em que o sol está prometido, mas as férias estão, para muitas, ainda bem longe, sabe sempre bem antecipar o bronzeado com uma corzinha. Mas não vale a pena exagerar, sob pena de ter um visual indesejavelmente mais terracota. Por isso, presumindo que a escolha da tonalidade está mais do que acertada, conheça os erros a evitar e saiba quando parar.

Rosto, pescoço e peito devem combinar

O contraste de tons surge, muito frequentemente, entre o rosto, e o pescoço e o peito. Por isso, quando aplicar bronzer no rosto, e se gosta de tons fortes, é essencial fazer a gradação do tom para as áreas contíguas ao rosto. Este gesto vai uniformizar um pouco mais a cor, devendo recorrer a um pincel bem largo para estas zonas do corpo.

Pincel certo

Para conseguir um tom uniforme por todo o rosto, recomenda-se o uso de pincéis de maior dimensão, que vão ajudar a espalhar melhor o produto por toda a cara. Se o objetivo é esculpir as maçãs do rosto, então recomenda-se um acessório mais anguloso e que permita uma aplicação mais rigorosa pelas curvaturas do rosto. Neste último caso, esbata ligeiramente o bronzer para uniformizar, já no fim do processo.

Zonas certas

A regra para acertar no bronzer passa por usar a fórmula nas zonas do rosto onde o sol naturalmente incide: maças do rosto, testa, nariz, decote e ombros. Caso exagere na aplicação, basta limpar bem o pincel e, sem qualquer cor, passar pelas zonas para remover o excesso.

Cuidado com o brilho

Aliado essencial para os momentos de festa e super na moda – com a aposta nos glitters e nas iluminações -, a verdade é que o brilho pode retirar naturalidade à maquilhagem. Os tons mate acabam por ser os mais próximos à pele.

Fórmula correta

Se só agora começa a despertar para o mundo dos bronzers, que este ano podem e devem ser usados como sombra nos olhos, prolongando o efeito das maças do rosto, saiba que a solução em pó é amais fácil de aplicar. Se já é mais experiente e tem a pele seca, a fórmula em creme pode ser aliada perfeita para a cor e hidratação pretendidas.