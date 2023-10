Luís Rubiales em tribunal. Beijo “foi algo muito natural”

“Ganhámos um Campeonato do Mundo, é normal que haja demonstrações de carinho”, terá afirmado Luís Rubiales, antigo presidente da Real federação Espanhola de Futebol (RFEF) em tribunal e no âmbito do caso de agressão sexual e coação à jogadora Jenni Hermoso após beijo na boca na final do Mundial na Austrália e Nova Zelândia. E alega ainda: “Não foi como se tivesse levado alguém secretamente para um escritório para beijá-la à força. Foi algo muito natural, perante milhões de olhos, entre duas pessoas que passaram muito tempo juntas”.

Um testemunho do ex-dirigente federativo que está a ser citado pelo jornal El Español e que está a ser revelado dias depois de três atletas internacionais, colegas de Hermoso, terem corroborado a pressão exercida sobre a jogadora. “Como vou pedir desculpa se ambos estávamos super felizes?”, indaga Luís Rubiales, explicando ao tribunal que, após o polémico beijo, “ela saiu de perto de mim a rir e deu-me duas palmadas”.

Sobre alegada coação junto da jogadora para reconsiderar o não consentimento, Rubiales afirma que pediu à jogadora para por um ponto final nesta história, alegando que ela estava a mentir. “ Disse-lhe: As minhas filhas estão aqui, estão a sofrer com isto. Podemos acabar com isto agora”, revela o mesmo periódico espanhol.