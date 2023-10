Luso-israelita dada como desaparecida foi encontrada morta

Era uma das duas luso-israelitas dadas como desaparecidas no sábado, 7 de outubro, na sequência do ataque do Hamas em Israel. Esta terça-feira, 10 de outubro, Rotem Neumann, de 25 anos, terá sido encontrada morta, segundo confirmou um familiar da israelita sefardita com nacionalidade portuguesa.

A informação está a ser avançada pela CNN Portugal, que cita a Associated Press. A agência noticiosa revela que um primo de Rotem, Tomer Neumann, terá confirmado a morte.

Desaparecida desde sábado de madrugada, Neumann terá fugido do festival de música eletrónica que decorria a sul de Telavive e que foi atacado pelo Hamas. Segundo avança a agência noticiosa, ela terá tentado escapar de carro com amigos, mas o grupo terá sido intercetado por combatentes do movimento islâmico palestiniano.

Por encontrar está ainda uma segunda luso-israelita, de 22 anos. Dorian Atias. Três dias depois, ainda não se lhe conhece o paradeiro. A mãe, Tali Atlas, pediu, em entrevista à SIC, ajuda ao Governo português e às Nações Unidas.