Mães tomam menos antidepressivos quando têm a ajuda dos avós, diz estudo

Ter os avós por perto para dar uma mão pode fazer uma grande diferença para as mães, de acordo com um estudo desenvolvido na Finlândia. Os cientistas descobriram que as mães são menos propensas a tomar antidepressivos se os seus próprios pais ou os pais do parceiro estiverem saudáveis e morarem por perto.

Os autores do estudo explicaram que mães com avós distantes ou não saudáveis podem usar mais antidepressivos devido ao stress extra com o qual lidam, tendo que cuidar dos familiares em vez de receber apoio deles. Este estudo incluiu e acompanhou 488 mil mães que criaram crianças pequenas entre 2000 e 2014.

“Estudos anteriores mostraram consistentemente que os avós mais jovens, com boa saúde, são mais propensos a fornecer apoio e cuidados infantis”, diz Niina Metsä-Simola, coautora do estudo e pesquisadora demográfica da Universidade de Helsínquia, num comunicado.

Entre as mães estudadas na Finlândia, o efeito foi mais forte para as mulheres que se separaram durante o período de rastreamento.

“Isso faz sentido”, sugere Metsä-Simola, “as mães separadas muitas vezes assumem a guarda dos filhos e precisam de confiar nos familiares para lidar com os desafios da maternidade solteira”.