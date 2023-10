Malas espaçosas para guardar tudo, mas com uma regra a cumprir. A partir de 14 euros

Amplas, largas, fundas e muito práticas para quem tem de responder a várias solicitações num dia só. As shopper bags permitem levar quase tudo o que precisa para um dia inteiro fora de casa e num só acessório: do computador à carteira, do telemóvel e das chaves ao chapéu para chuva e às luvas para o frio até a outros essenciais do quotidiano. E tudo em apenas um saco, sem malas, pastas e mais um extra num detalhe de última hora.

Estas malas de grande dimensão estão na moda, mas há que respeitar uma regra essencial: o volume que lhe dá. Se por um lado carregar peso a mais vai trazer consequências para as costas, o que deve evitar, por outro, este tipo de acessórios só consegue garantir elegância se, efetivamente, não estiver demasiado cheio. Na verdade, apesar de espaçosas, não precisa – nem deve – levar o mundo às costas.

Quando em camel ou em preto, estas shopper bags são parte integrante da estética rich mom e o complemento certo para os visuais mais clássicos. Mas também aqui há um detalhe a ter atenção: quanto menos visível for a marca, mais classe carregará ao ombro.

Para quem gosta de looks mais atrevidos, divertidos ou descontraídos, também há opções carregadas de cor e formas geométricas.

Veja agora abaixo sugestões da Delas.pt e a partir de 14 euros:

Bolsa de Mão Royal, Cavalinho, 139.90€

Bolsa de ombro estilo shopper com alça ajustável, Gioseppo, no El Corte Inglés, 59.95€

Bolsa Shopper Larga Reforçada, Primark, 14€

Bolsa Tote Bag, Zara, 15.95€

Carteira com alças curtas e alça a tiracolo, RUBAN, La Redoute, 175€

Bolsa Tote Bag, Zara, 19.95€

Carteira shopper com compartimento duplo, Mango, 39.99€

Carteira shopper pele, Mango, 49.99€

Mala Efeito Croco, Mulher, Vermelho Escuro, MO, 29.99€

Mala Shopper Acolchoada Rita Ora, Primark, 20€

Mala Shopper com Tachas, Parfois, 32.99€

Mala Shopper de Nylon Metalizado, Mulher, Cinzento, MO, 22.99€

Mala shopper de Nylon, Parfois, 29.99€

Mala Shopper Pequena com Fecho de Correr e Alça Curta – Preto, Tous, no El Corte Inglés, 169€

Mala Tote Bag em pele polida, Massimo Dutti, 129€

Maxi mala tiracolo em pele craquelê, Massimo Dutti, 129€

Shopper, C&A, 25.99€

Shopper faux leather, C&A, 27.99€

Shopper Lisa, Tiffosi, 29.99€

Shopper Maxi com franjas, Parfois, 49.99€