A nova tendência ‘rich-mom’ eleva ainda mais a classe. Veja como a conjugar

O quiet luxury tomou as tendências nos últimos tempos, fazendo a apologia de peças sem logótipos, materiais de boa qualidade, estilo mais formal e elegante. Foi incorporado e popularizado por influenciadoras como Sofia Richie e não parece parar de crescer. Contudo, há estilos que emergem dessa tendência e um deles é a estética do rich-mom, mãe rica em tradução literal.

A corrente de estilo pede emprestado e soma vários princípios das tendências quiet luxury e funde-os com peças mais marcantes, que exalam poder, fortuna, segurança e a aura de uma mãe poderosa. Ou seja, é o somatório do quiet luxury, com peças mais clássicas, mas também com certa funcionalidade, como bolsas maiores e sapatos de saltos não tão altos – porque as mães correm sempre de um lado para o outro e carregam imensos itens com elas.

O que também pode distinguir a estética de rich-mom são as joias mais finas e apelativas, relógios de luxo e, entre outros, óculos de sol poderosos. Exemplos de “mães ricas” e célebres não faltam. Entre elas, destaque para Gisele Bündchen, Angelina Jolie, Katie Holmes, Jasmine Tookes e Gwyneth Paltrow.

Veja algumas combinações que deixamos para si e que a podem ajudar a inspirar-se a conjugar peças dentro desta nova tendência.

