Malas gigantes e glamorosas para todos os gostos, a partir de 22,99€

Vai ingressar no ensino superior? A filha quer começar a utilizar mala no secundário? Anda sempre com o escritório atrás e precisa de uma mala espaçosa? No universo feminino, a procura por malas elegantes e espaçosas em setembro é real.

Nem sempre as malas oversize são as mais bonitas, pelo menos para quem está habituada a malas tamanho mini, mas a verdade é que, para transportar material, livros ou andar com a “casa toda às costas”, são a solução mais viável.

A Delas.pt reuniu algumas sugestões de malas oversize, nas mais diversas cores, que vão dar bem com qualquer “look” e, o melhor de tudo, é que as opções começam nos 22,99€.

Mala Shopper M, na Bimba Y Lola, 165€

Karl Lagerfeld Shopper, na About You, 79€

Mala Shopper Caqui, na Bimba Y Lola, 125€

Mala Shopper Everyday, na Parfois, 25,99€

Longchamp Le Pliage, na Leonor Henriques, 120€

Mala Tote Bag de Nylon, na Pull&Bear, 22,99€

Mala Tote da Tommy Hilfiger, no El Corte Inglés, 89,90€

Mala com Tachas da Green Coast, no El Corte Inglés, 39,99€

Tote Bag Grande Empire, na Tous, 159€

Mala de ombro gravado animal, na Parfois, 69,99€

Mala de mão para portátil, na Parfois, 39,99€

Tote Bag Grande Caqui, na Tous, antes 159€ depois 99€