Manuel Rocha, ex-diretor da RTP e marido de Fátima Campos Ferreira, morreu aos 75 anos

“Começou a carreira na Rádio Renascença e deixa como marca relevante do percurso na televisão pública a forma como dimensionou, em particular, a RTP Porto no início dos anos de 1990”, destacou a a televisão pública, onde Manuel Rocha foi diretor de Informação, entre 1994 e 1996.

Manuel Rocha tinha 75 anos e era casado com a jornalista da RTP Fátima Campos Ferreira.

O jornalista e ex-diretor de Informação da RTP Manuel Rocha morreu este domingo, 12 de fevereiro, aos 75 anos, noticiou a estação pública de rádio e televisão na sua página na Internet, sem avançar a causa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou a “relevante carreira” na rádio e na televisão do jornalista e apresentou as suas condolências à família. “O Presidente da República lembra o jornalista Manuel Rocha, que hoje nos deixou, que teve uma relevante carreira na rádio e na televisão, em particular na RTP, onde foi diretor de informação”, refere uma nota publicada na página da Presidência na internet.

A nota adianta ainda que Marcelo Rebelo de Sousa apresentou as “suas condolências sinceras e amigas” à jornalista Fátima Campos Ferreira, com quem Manuel Rocha era casado, à restante família e aos amigos e colegas.

LUSA