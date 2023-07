Maquilhagem para a praia? Eis as propostas a partir de 4,54€

Ir para a praia já maquilhada? Sim, é possível. Atualmente, as marcas de maquilhagem disponibilizam diversos produtos à prova de água e com fator SPF, precisamente para as pessoas usarem maquilhagem em qualquer tipo de ocasião.

Tal como o verão já não é um impedimento para pintar o cabelo, porque tem de ser quando o assunto é maquilhagem? “Tenho clientes que pintam o cabelo exatamente para irem para a praia, as pessoas querem estar bem aí. Há já quem vá maquilhada para a praia”, referiu Rui Canento, hairstylist de personalidades como Bárbara Guimarães.

Muitas mulheres sentem-se mais bonitas, confiantes e sensuais quando utilizam maquilhagem, por isso a Delas.pt reuniu alguns produtos para usar e abusar nos dias de praia.

Eyeliner Líquido Hyper Easy, no Continente, 6,74€

Maybelline Cheek Heat, na Pluricosmética, antes 6,99€ depois 4,54€

Lip Balm SPF 50, na Sephora, 19,50€

Lip Lacquer, na Haus Labs, 29,95€

Maybelline Falsies Surreal Extensions, na Pluricósmetica, antes 13,99€ depois 9,09€

Anthelios UVMune 400, na Look Fantastic, 23,45€