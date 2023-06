Pintar o cabelo depois do verão? Isso acabou. Três hairstylists explicam a razão

Cortar e pintar o cabelo já não tem data marcada na agenda: usualmente depois do verão e da temporada de praia e piscina. A certeza de que esta estação quente do ano iria danificar os fios tem os dias contados.

“Haver uma altura do ano para pintar o cabelo? Isso já não existe”, atira Rui Canento. O hairstylist de personalidades como Bárbara Guimarães fala “num novo modo de estar na vida” que já não obriga a esse tipo de obrigações. “Tenho clientes que pintam o cabelo exatamente para irem para a praia, as pessoas querem estar bem aí. Há já quem vá maquilhada para a praia”, sustenta o especialista.

Mas o que levou a esta mudança de opinião e de atitude? “A qualidade dos produtos capilares”, afirma Cláudio Pacheco, hairstylist de personalidades como Daniela Melchior. Anabela Pereira, responsável da marca Manubela e pelo visual de múltiplas celebridades da televisão, concorda.

“Hoje em dia todos os produtos das grandes marcas têm proteção solar, radicais livres em soluções que podem ser usadas diariamente”, detalha o global artist da L’Oréal, Cláudio Pacheco. E se este não fosse já um caminho da ciência, há depois o da tendência: “Aclarar o cabelo e não ir à praia até seria contraproducente porque a maioria das clientes quer balayage clara no verão e mais escura no inverno. Fazem a coloração no verão e deixam depois escurecer naturalmente no inverno, e como já conseguimos proteger o cabelo nos processos de cor tal já não é um assunto”, refere o cabeleireiro.