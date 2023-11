Marca de bem-estar de luxo a preços mais acessíveis. Rituals abre dois novos outlets

Os dois novos espaços outlet da Rituals acabam de abrir e trazem, a preços mais em conta, os cuidados para o rosto, corpo e para o lar. A marca de produtos de beleza e bem-estar holandesa passa a estar presente no Freeport, no Montijo, e no Vila do Conde Porto Fashion Outlet, e em espaços nos quais afirmam “assinatura de atendimento, através do contacto interativo” e um compromisso de “sustentabilidade”.

“Trata-se de um segmento que conta com uma crescente procura por parte dos nossos visitantes, e com um posicionamento muito semelhante ao dos nossos centros, pois está focado em elevar a experiência de quem nos visita. A abertura das duas novas lojas visa tornar a nossa oferta mais completa e diversificada”, afirma a diretora de Leasing dos centros da Via Outlets em Portugal, Conceição Monteiro.

Os espaços vão também responder a compromissos de sustentabilidade entre eles “a utilização de energia verde, luzes LED de poupança de energia, ou aparelhos economizadores de água”, lê-se no comunicado.