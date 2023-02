Guru da autojuda e líder espiritual vai desafiar presidente dos EUA nas eleições

Autora de livros de autoajuda, ativista e líder espiritual que tem vindo a juntar a religião a uma mensagem positiva, Marianne Williamson, de 70 anos, está de volta para tentar o cargo de presidente dos Estados Unidos da América em 2024. Mas antes terá de enfrentar as primárias democratas.

O anúncio foi feito pela própria nesta quinta-feira à noite, 23 de fevereiro, tornando-se na primeira democrata a anunciar que vai concorrer às eleições internas e ainda antes do atual presidente Joe Biden ter revelado se vai fazer o mesmo para tentar um um segundo mandato. “Eu não estaria a candidatar-me à presidência se não acreditasse que poderia contribuir para potenciar a sensibilidade coletiva, que considero ser a nossa maior esperança neste momento”, afirmou numa entrevista ao Medill News Service, serviço de informação de estudantes de jornalismo da Universidade de Northwestern.

Williamson concorreu em 2019 à indicação democrata para as eleições presidenciais, mas desistiu cerca de um ano depois do arranque, em janeiro de 2020, e antes da votação interna por falta de apoio do eleitorado. Porém, as posições que advogou e os comentários espirituais que fez nos primeiros debates democratas conquistaram seguidores online.

A escritora, que tem livros traduzidos em Portugal como Um Ano de Milagres – 365 Conselhos espirituais para renovar a sua vida ou A Lei da Recompensa Divina, ambos da editora Nascente, acabaria por abandonar a corrida e, apresentando-se como progressista, acabaria por dar o apoio ao senador Bernie Sanders em vez de Biden.

Presença regular na televisão e num dos mais emblemáticos formatos, o The Oprah Winfrey Show, a candidata e líder espiritual tem vasto trabalho social desenvolvido como fundadora do Projeto Angel Food, um programa voluntário de entrega de alimentos que apoia pessoas com HIV/Sida e é cofundadora da Peace Alliance, uma organização sem fins lucrativos para a educação e organização da Defesa.

Recorde-se que, do lado republicano, o ex-Presidente Donald Trump (2017-2021) anunciou em novembro que irá procurar uma nova eleição em 2024, tendo sido anunciada há uma semana a candidatura da ex-embaixadora dos EUA junto da ONU e Nikki Haley.