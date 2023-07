Matilde Breyner está grávida de uma menina

A atriz revelou que espera uma menina, nesta terça-feira, 11 de julho. Após uma dura perda gestacional há um ano, com o fim de uma gravidez gestacional aos seis meses, Matilde Breyner, de 39 anos, e Tiago Felizardo, de 33, anunciam que estão novamente à espera de um bebé,

“Babygal a caminho”, lê-se na T-shirt que a atriz exibe na publicação de Instagram e na qual se vê já uma barriguinha evidente. Uma boa nova celebrada e inclusivamente repartilhada por celebridades como a apresentadora e diretora da Ficção e Entretenimento da TVI, Cristina Ferreira.

Recorde-se que em julho do ano passado, Matilde Breyner revelava ter sofrido um segundo aborto. “É com o coração desfeito e muitas lágrimas nos olhos que escrevemos estas palavras para vos dizer que a nossa gravidez não evoluiu. A nossa filha Zoe é agora uma estrela no céu”, contou à data.

“Agradecemos todo o carinho e apoio e pedimos que respeitem este momento de dor em que o nosso mundo está virado ao contrário”, prosseguiu na mesma nota. Esta não era a primeira vez que Matilde Breyner sofria um aborto. Em abril, a artista tinha revelado no programa “Conta-me” (TVI) que perdeu um bebé às seis semanas.

Agora, Matilde Breyner e Tiago Felizardo revelam a boa nova e agradecem apoio e mensagens de carinho dos seguidores.