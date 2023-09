Menina de 12 anos violada por 11 rapazes e homens adultos, na Bolívia

“O Ministério Público está a investigar um caso de violação de uma menina, menino ou adolescente com a agravante de ter sido cometida contra menor de 12 anos, que teria sido agredido por onze indivíduos”.

A informação foi avançada em comunicado no Facebook pelo promotor de Oruro, Aldo Morales Alconini, cidade que fica a mais de 230 quilómetros a sul da capital da Bolívia, La Paz. De acordo com o jornal espanhol ABC, já terão sido detidos três suspeitos do crime para os quais o Ministério Público (MP) irá pedir prisão preventiva.

Segundo a agência EFE, citando o procurador do caso, Ronald Vargas, a violação terá acontecido na madrugada de segunda-feira, 25 de setembro, quando a menor de 12 anos foi “intercetada” por um grupo de homens após participação num “evento cultural”, onde tinha estado com a família.

A menina terá sido obrigada a ingerir bebidas alcoólicas até ficar inconsciente e terá sido depois violada por nove rapazes menores e homens adultos. Posteriormente, relata o jornal boliviano Correo del Sur‘, um grupo de dois homens acercou-se da menina, com um deles, de nacionalidade peruana, a fingir ser o pai, violando-a depois também.

O instituto forense boliviano revela, segundo o MP, que a menina tem “marcas evidentes de violência corporal e escoriações por fricção na coluna”. “Ela recorda-se que foi abordada fora do local do evento cultural por vários rapazes, num total de nove, que a levaram a ingerir bebidas alcoólicas, abusando-a depois”, descreve o fiscal de Oruro ao Correo del Sur.