Milão encolhe os calções, mas ainda há seis meses para tonificar as pernas

A Semana da Moda de Milão para a primavera/verão do próximo ano apostou nos tons românticos do pastel, no volume e nos folhos bucólicos, mas deixou uma tendência que pode vir a dar mais trabalho do que o que esperava nos próximos seis meses.

Isto porque os calções tornaram-se incrivelmente curtos e querem-se a mostrar tudo. Bem decotados, a Gucci e a Tom Ford chegam mesmo a apresentar propostas que exibem a linha da nádega. A Dolce & Gabbana apostou num mix que coloca a lingerie no centro da exposição pública. Ligeiramente mais discretos -. e mais longos – a MaxMara e a casa Armani também apresentou estes micro-calções para abraçar a tendência.

O esforço que foi feito no último ano e meio para ter uns abdominais tonificados para poder usar e abusar de tops muito curtos e vestidos cutout tem mesmo de ser alargado aos glúteos e às pernas, embora estas possam ser cobertas na sua maior parte por meias, como sugeriram alguns designers em Milão.

Exercícios para começar a trabalhar os glúteos

Se gosta da tendência e quer começar a preparar-se para ela, deixamos-lhe abaixo os primeiros nove exercícios que deve começar a cumprir já a partir de hoje.

Agachamento. Faça só 5. Guarde as energias para os próximos movimentos.

Elevação de uma só perna. Comece de pé com a perna dobrada junto ao peito e depois baixe o tronco e eleve a perna apoiando-se nas mãos. Repita o número de vezes que decidiu. Depois troque de perna e recomece.

Agachamento com o calcanhar levantado. Mantenha-se nesta posição e vá trocando o pé de apoio e levantando o calcanhar do outro. Multiplique o número de repetições pedidas por 10.

Vénia. Com uma perna apoiada cruze a outra por trás o mais longe que conseguir. De seguida levante-a para o lado, o mais alto que conseguir.

Prancha. dobre o joelho e mantenha a planta do pé paralela ao teto. Depois suba e desça a perna sem perder o ângulo reto do joelho.

Ponha-se de gatas, estique uma perna paralela ao chão e eleve-a o mais que puder.

Na mesma posição, abra e feche as perna, elevando-a lateralmente à altura da cintura.

Deite-se no chão esticada, com os braços ao longo do corpo. Dobre uma perna e eleve a outra perna e depois a bacia. Repita.

Faça outra vez o agachamento em que troca o calcanhar. Repita. E pode começar a sequência outra vez. Recorde-se: tem efeitos imediatos.