‘Moreno iluminado’. Os castanhos para o cabelo que são moda e amigos da carteira

Os dourados estão a escurecer com a chegada das primeiras chuvas e temperaturas mais frescas. É essa a grande tendência de coloração capilar deste outono e que vem para ficar. São já várias as celebridades nacionais a agarrar a proposta que chega, porém, com ligeiros gradientes.

Não basta escurecer o cabelo de tom uniforme. Tal iria, aliás, pesar no rosto. A tendência é escolher as cores morenas, mas iluminá-las com tonalidades e reflexos mais abertos e claros.

Conheça as propostas de coloração que prometem vir a ser mais procuradas e que trazem a vantagem de exigir uma menor manutenção da tonalidade, o que acaba sempre por ajudar na carteira.

Castanho e mel: A junção destes dois tons – o mais escuro moreno e os reflexos mais dourados do mel – traz luz e promete conferir jovialidade a qualquer look.

Castanho e cobre: A conjugação promete ser irreverente e sexy pelos reflexos acobreados. Uma escolha absolutamente consentânea com as cores de outono e a folhagem que cai as árvores.. Se quiser ir mais além na ousadia, pode sempre optar pelos reflexos vermelhos

Castanho chocolate: Mais carregada, esta opção confere profundidade e elegância ao cabelo, mas também maior realce das linhas do rosto por via do contraste entre a cor e a pele. Se lhe parece negrume a mais, pode sempre optar por fazer babylights (da balayage) com tons de chocolate mais claros.

Castanho e caramelo: Esta fusão caracteriza-se por ser mais clara e aberta do que a que junta o moreno com o mel, apostando numa base castanha clara com reflexos dourados. Importante vincar que esta opção será sempre mais escura e carregada do que a base loura com mechas acastanhadas tão usada no verão.

Castanho e avelã: Muito próximo ao tom de cabelo castanho nutella, esta sugestão aposta num moreno cor de café na base e um clareamento progressivo até às pontas nos tons de noz e avelã.