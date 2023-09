Morreu antigo designer da Dior. Marc Bohan tinha 97 anos

O estilista Marc Bohan, que foi diretor artístico da Dior durante três décadas morreu na quarta-feira, 8 de setembro, aos 97 anos. A informação foi avançada pela casa francesa nesta sexta-feira e recorda um dos elementos mais discretos das suas formações e que abriu a casa a novos públicos e estrelas.

Nascido em Paris em 22 de agosto de 1926, Bohan desde cedo foi apaixonado por desenho e moda, incentivado pela mãe, que era modista. A entrada na Christian Dior aconteceu em 1957, sendo responsável pela criação de coleções em Londres. Trouxe o Slim Look para a primavera-verão de 1961, celebrou as mulheres desinibidas propondo saias mais curtas e mais fatos. Em 1961, assumiu a direção artística quando Yves Saint Laurent foi convocado para o serviço militar.

Conviveu e trabalhou para estrelas mundiais como a escritora Françoise Sagan, a artista Niki de Saint Phalle e a Imperatriz Farah do Irão, a quem vestiu nomeadamente para a coroação do xá em 1967. O estilo de Farah também seduziu a primeira-dama americana, Jackie Kennedy, que pediu ao seu estilista oficial, Oleg Cassini, que copiasse o look Dior de Bohan.

De entre as mascas deixadas por Bohan, que foi também figurinista, destaque para a abertura da marca para novos públicos com o lançamento de linhas de pronto-a-vestir feminino (“Miss Dior”), infantil (“Baby Dior”) e masculino (“Dior Monsieur”).

Quando deixou a Dior em 1989, Bohan tornou-se diretor artístico da casa londrina Norman Hartnell, até 1992.

com AFP