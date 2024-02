Morreu José Pinto. Ator do teatro, cinema e TV tinha 95 anos

Homem do teatro, do cinema e da televisão, José Pinto foi rosto familiar dos portugueses em múltiplas produções artísticas. O ator morreu aos 95 anos, em casa, na quinta-feira, 15 de fevereiro.

Em nota divulgada nesta sexta-feira, 26, que pode ser lida na página de Facebook do intérprete, clama-se para que se “celebre a vida e obra de um Homem que sempre procurou dar o melhor de si aos outros, seja através do pequeno ou grande ecrã, teatro ou cara a cara com aqueles que lhe foram mais próximos”.

O corpo do ator estará em câmara ardente na Igreja do Candal, em Vila Nova de Gaia a partir das 14.00 horas desta sexta-feira, 16 de fevereiro. O funeral será o sábado, às 10.00 horas.

Recorde-se que o ator participou em produções televisivas dos três canais em sinal aberto – RTP, SIC e TVI – entre eles a série Os Boys, Cidade Despedida, Conta-me Como Foi, Perfeito Coração, Dancin’Days, Queridas Feras, Amanhecer, Inspetor Max e Malucos do Riso.