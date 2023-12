Mulher morre de enfarte durante jogo de futebol feminino da filha, em Espanha

Uma mulher de 45 anos morreu enquanto assistia nas bancadas a um jogo de futebol da filha, com 13 anos, em Córdoba, Espanha.

O ataque cardíaco fulminante aconteceu durante a tarde de domingo, 3 de dezembro, pelas 17.00 horas, e nem um médico e uma enfermeira presentes no local e que assistiram a vítima com manobras cardiorrespiratórias puderam evitar o acidente trágico.

O caso, como reporta a imprensa espanhola, aconteceu nas instalações do clube de futebol de Córdoba US Salvador Allende e levou à interrupção do encontro desportivo e de cinco outros para o mesmo dia devido ao choque provocado pela situação.