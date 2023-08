“Não há nada para comer aqui”: Sete dicas para viajantes com restrições alimentares

Ao fim de 50 longos anos de carreira, Joe Cuhaj estava pronto para se aposentar e viajar pelo mundo. No entanto, duas semanas após a reforma, foi diagnosticado com uma doença rara e incurável chamada Doença Renal Policística (DRP). O diagnóstico não o impedia de viajar, mas a dieta restrita e com baixo teor de sódio dificultava todo o processo.

Joe decidiu informar-se ao lado de especialistas e constatou que nada é impossível, apenas requer algum conhecimento e disciplina. Em conjunto com a nutricionista Katie Reese, para o site TravelAwaits, deixou sete dicas para os viajantes que têm algum tipo de restrição alimentar.

Pesquise sobre o destino

O principal objetivo das viagens é conhecer tesouros do próprio país, países novos e exóticos e saber mais sobre diferentes culturas. Metade da diversão de viajar é planear a aventura. Esse planeamento não deve incluir apenas a pesquisa das atrações e atividades nas quais deseja participar, mas também da culinária local. “Eduque-se sobre os ingredientes e técnicas culinárias comuns [na área que planeia visitar]. Melhor ainda, entre em contato com agentes de viagens ou pessoas que conhece que viajaram para o mesmo local e obtenha o feedback”, disse Katie Reese.

Pré-planeamento

Um dos segredos para viajar com uma dieta restrita é tentar evitar tomar decisões rápidas na hora de escolher onde comer. É claro que isso nem sempre é possível, mas, mais uma vez, um pouco de planeamento prévio ajuda a aliviar o stress nesse aspeto.

Sempre que possível, faça reservas em restaurantes com antecedência e pergunte se eles podem atender às suas necessidades dietéticas específicas.

Cartões de alergias e restrições alimentares

Levar consigo um cartão de alergias ou restrições alimentares facilita a comunicação em restaurantes quando viaja.

Um cartão de alergias ou restrições alimentares é simplesmente um cartão de bolso que lista quaisquer alergias ou restrições alimentares que possa ter. Qualquer nutricionista poderá ajudá-la a obter um, mas, também, são bastante fáceis de criar sozinha.

Existem muitos recursos online que possuem modelos para este tipo de cartão, basta pesquisar no motor de busca.

Aprenda frases-chave

Além de um cartão de alergias ou restrições alimentares no idioma específico da região para onde vai viajar, é importante aprender algumas frades simples nessa mesma língua. Nada muito elaborado, o suficiente para poder relacionar com as suas necessidades alimentares.

Leve snacks

Uma coisa é fazer todos os planos para quando chegar ao destino, mas e a viagem até lá? O segredo é levar muitos snacks. O segredo é ter à mão uma boa variedade de lanches, claro, adaptados à sua dieta específica – sacos individuais de pipoca ou biscoitos, frutos secos, entre outros.

Torne-se vegetariana

Considere seguir uma dieta vegetariana enquanto estiver em viagem e procure restaurantes com menu vegetariano. Muitas vezes, isso eliminará as suposições do processo. Ainda assim, não deixe de ler o cardápio e fazer perguntas.

Mantenha os olhos abertos

Assim que chegar ao seu destino e ao restaurante que quer experimentar, dê uma olhada ao prato antes de começar a comer. Certifique-se de que não haja croutons escondidos, molhos sem nome ou qualquer coisa que pareça suspeita e que possa atrapalhar a sua dieta e arruinar as férias. Não tenha medo de apontar isso. A maioria dos restaurantes corrigirá o erro sem problemas.