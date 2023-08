Nasceu Hugo Guilherme. O primeiro bebé concebido por inseminação pós-morte em Portugal

“Hoje [ontem] o nosso mundo ficou mais iluminado”, foi assim que Ângela Ferreira anunciou o nascimento do filho. Hugo Guilherme nasceu no Centro Materno-Infantil do Norte, no Porto. O pai, Hugo Ferreira, faleceu em 2019, vítima de cancro, mas conservou o sémen e deixou explícito que queria que a mulher engravidasse dele, mesmo após a morte.

Ângela Ferreira levou o parlamento a discutir a lei da procriação medicamente assistida que, na altura, proibia a conceção de embriões com material genético de um progenitor falecido, explica o “Jornal de Notícias”.

Em março de 2021, a lei acabou por receber luz verde e permitiu o nascimento de Hugo Guilherme. A publicação da mãe dá conta que Hugo Guilherme é um “rapagão cheio de saúde”. “Agora vou-me isolar nesta bolha de amor e aproveitar o máximo que conseguir. Poderia e se calhar deveria dizer mais, mas neste momento quero usufruir e aproveitar este amor sem fim”, rematou Ângela Ferreira.

A publicação já se espalhou pela internet. A fotografia do pequeno já soma mais de 25 mil gostos e quase quatro mil comentários.