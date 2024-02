Esta professora de enfermagem e maratonista já venceu cinco cancros

Ao todo, Natalie Yates-Bolton já passou por 11 cirurgias, 30 sessões de quimioterapia e 55 de radioterapia. Agora, está diante de uma nova conquista: a professora de enfermagem na Universidade de Salford, no Reino Unido, acaba de debelar um novo, o quinto tumor.

Tudo começou aos 22 anos, quando foi confrontada com um linfoma de Hodkin. 15 anos mais tarde, aos 37, o cancro voltou, mas agora ligado ao coração. Aos 43 anos, em 2009, e seis anos depois do segundo, foi confrontada com um terceiro diagnóstico, mas na mama. No ano seguinte, nova recidiva que a obrigou a voltar aos tratamentos. Sete anos depois, em 2017, novo regresso, mas agora celebra remissão da doença.

“Eu sou a prova viva de que se pode reconstruir a vida após o tratamento e superá-lo mais forte e mais grata pela vida”, afirmou citada na imprensa britânica, revelando que se sente “capacitada para viver uma vida incrível e não ser vítima de cancro”, disse ela.

Esta longa batalha que já trava há 34 anos não a impediu de se doutorar, de ser coach executiva e de ainda ser costureira, atividades que aprecia, que conjuga com uma vida ativa e que a empurram para uma atitude absolutamente contrária à da vitimação.

Por isso, empenhou-se em superar-se a si própria e olhar para o exercício físico. Entre as conquistas, Natalie Yates-Bolton conta com seis maratonas, três ultramaratonas e três triatlos, tendo, em 2023, completado a ultramaratona da Ilha de Wight, correndo metade da ilha. Natalie é casada com Gary, com 66 anos, tem duas filhas, Lucy, de 33, e India, 29, e dois netos.