Neste Natal, a ginja não vai ser só para comer nem para beber

Quase a completar 100 anos, a marca portuguesa nascida em Lisboa traz a ginja para o universo da beleza e dos cuidados de mãos, corpo e perfumaria. Numa edição especial e limitada inspirada na essência da Ginja e a pensar no Natal, a Bênamor lança quatro produtos com recurso às características daquele fruto: creme de mãos, sabonete líquido, loção corporal e água-de-colónia.

“Esta edição limitada combina a riqueza das ginjas nas terras portuguesas, com a lembrança do valor da família, tornando o Natal verdadeiramente especial. Cada produto foi cuidadosamente formulado para enaltecer as notas adocicadas e envolventes que caracterizam a ginja, resultando numa viagem olfativa inédita pelos aromas de Portugal”, refere comunicado enviado pela marca portuguesa às redações.

A Bênamor garante que os produtos são “formulados com extratos naturais de Ginjas e Cerejas do Fundão”. Quanto ao perfume, a marca portuguesa afirma refletir “a doçura das ginjas maduras”. Os produtos estão também disponíveis em coffret.