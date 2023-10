“No limite do alcoolismo”, Adele deixou de beber há “três meses e meio”

“Estive no limite do alcoolismo durante grande parte dos meus 20 anos, mas sinto muita falta”, admitiu Adele, com 35 anos, durante um concerto em Las Vegas, no mesmo onde revelou que não bebe há meses e no qual referiu ainda sentir saudades. “Parei de beber há uns três meses e meio”, acrescentou.

A estrela internacional afirmou, como adiantou o jornal britânico Daily Mail, que sente a recente sobriedade como “chata”, mas como passo necessário para interromper ciclo de dependência.

Uma confidência feita a propósito do facto de um dos seus espetadores estar a beber durante o espetáculo: “Aproveite o seu whiskey sour. Estou com muita, muita inveja”, disse.

Na mesma confidência, Adele explicou ainda que também cortou no consumo de cafeína.