Nova ponte do Douro vai ter nome de mulher: D. Antónia Ferreira

Viúva aos 33 anos, D. Antónia Ferreira teve em mãos a tarefa de gerir os negócios da família, concentrados no Douro vinhateiro. Agora, a célebre empresária portuguesa do século XIX conhecida por Ferreirinha ganha novo protagonismo ao ser eleita para dar nome à nova travessia do Douro, revelação feita esta sexta-feira, 2 de junho, no dia em que o Jornal de Notícias completa 135 anos e que acompanhou esta consulta popular.

Dos mais de 12 mil votos, 45% recaíram sobre a escolha de D. Antónia, vencendo por ampla diferença outros nomes como, por exemplo, ponte da Boa Viagem. Esta escolha coloca também uma mulher a dar nome a uma estrutura desta natureza em Portugal.

Quanto a D. Antónia, que nasceu a 4 de julho de 1811 e morreu aos 84 anos, a 26 de março de 1986, no Peso da Régua, a sua imagem e reflexo na história do país vai para lá do empreendedorismo. Deixou também uma marca quer na inovação – lutou contra a peste que quase dizimou a vinha portuguesa, a filoxera -, quer no reconhecimento da região vinícola do Douro dentro e fora de portas, com a exportação. Em Portugal, criou também escolas e hospitais para a população daquela região.