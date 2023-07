Novo corte de cabelo de Judite Sousa consensual entre os seguidores

Um mês depois de ter feito a última publicação no perfil de Instagram, Judite Sousa voltou à rede social para, numa instastory, mostrar o novo visual. A jornalista tem, agora, o cabelo pelo pescoço, e não pelos ombros, e adotou uma franja.

Com a mudança de penteado a comunicadora recebeu a aprovação de milhares de seguidores: “Está linda, Judite”, “mulher de classe”, “está mais nova” ou “fica mais elegante” servem a título de exemplo.

A acompanhar a imagem, a profissional escolheu a música “Women”, de John Lennon, e a frase “Women i can hardly express my mixed emotions at my toughtlessness” (“mulher mal consigo expressar as minhas várias emoções e a minha falta de consideração”).

Recorde-se que as recentes viagens da jornalista a Inglaterra e Itália originaram uma pequena gripe, mas a comunicadora conseguiu marcar presença na Feira do Livro de Lisboa, onde esteve a divulgar o seu livro “Pedaços de Vida”.