Novo perfume de Ariana Grande já chegou a Portugal

Ariana Grande volta a apresentar novo perfume. Cloud Pink já está disponível em Portugal e apresenta-se como uma “fragrância é etérea e moderna” e que, na “longa duração, traz uma mistura quente de almíscar viciante e sensual e madeira de âmbar”, lê-se no comunicado enviado pela Douglas, espaço que está a comercializar em exclusivo para Portugal a 14ª fragrância da artista.

O aroma resulta de uma “mistura de madeiras âmbar, musgo magenta e uma pitada de praliné doce”, detalha a mesma nota. Que prossegue: “A viagem começa com uma mistura aveludada de bagas sumarentas e frutos cintilantes, enquanto delicadas nuances florais de Orquídea Baunilha e Ambrette Blush envolvem a utilizadora numa nuvem fofa e emplumada.”

“O Cloud original é uma fragrância que sempre esteve perto do meu coração e agradeço aos meus fãs por lhe terem dado tanto amor durante todos estes anos”, afirma Ariana Grande citada em comunicado que anuncia a chegada do perfume inserido numa campanha que mostrar a compositora como artista e mulher. “Desenvolver uma nova fragrância como parte desta linha adorada pelos fãs foi um desafio no início, mas acredito que criámos a peça perfeita para acompanhar Cloud. Eu própria tenho estado a usar a nova fragrância sem parar nos últimos meses”, detalha.

Para lá dos êxitos, Ariana Grande é já considerada uma das grandes multimilionárias na indústria dos perfumes, uma aposta que começou em 2015 e atualmente com vendas totais estimadas em mais de mil milhões de dólares americanos.