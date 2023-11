Nunca o frio foi tão original! 27 formas de ter o pescoço bem quentinho e a partir de 4€

Os acessórios para aquecer o pescoço e as orelhas nas manhãs fins de tarde frios estão cada vez mais criativos. Os clássicos cachecóis chegam reinventados em padrões, cores e tamanhos verdadeiramente oversize, mas as soluções originais não param de crescer.

Imagine um poncho cortado para aquecer o pescoço e até meio do peito e das costas, ou pêlos triangulares de dupla face que conseguem ser conjugados para qualquer ocasião. A estas opções junte ainda propostas como golas impermeáveis com e sem bolsos ou mesmo em lã. Tudo sem esquecer as clássicas estolas em tons imprevistos e em modo edredão portátil.

A Delas.pt foi à procura das opções e conjugações mais inesperadas para combinar com as camisolas mais quentes e viver o tempo frio com originalidade e com bom gosto. Ora espreite as 27 propostas que começam nos 9,99 euros.

Cachecol acolchoado de nylon, Zara, 22.95€

Cachecol acolchoado de veludo, Zara, 35.95€

Cachecol com capuz color block, Zara, 22.95€

Cachecol com efeito de pêlo, Mango, 8.99€

Cachecol com franjas com lã e alpaca, Parfois, 19.99€

Cachecol de pêlo camel, Latouche, no El Corte Inglés, 47.20€

Cachecol Maxi, Parfois, 19.90€

Cachecol quadrados escoceses, Mango, 12.99€

Cachecol tubular fino com mistura de fazenda, Massimo Dutti, 39.95€

Cropped poncho, C&A, 15.99€

Estola de pêlo, Parfois, 17.99€

Gola Canelada, Vilanova, 9.99€

Gola com Estampado de Fantasia – Branco, Jo & Mr Joe, no El Corte Inglés, 25.95€

Gola de Malha com Cordões – Branco, Jo & Mr.Joe, no El Corte Inglés, 29.95€

Gola de Malha, Vilanova, 9.99€

Gola de Malha, Mulher, MO, 9.99€

Gola de pescoço almofadada repelente de água, H&M, 19.99€

Gola Fingida Fecho Correr Imitação Pelo Rita Ora, Primark, 14€

Gola Franzida e Bolso, Lola Casademunt, no El Corte Inglés, 49.95€

Gola, Lanidor, 23.94€

Gola Malha Fina Aconchegante, Primark, 4

Gola Reversível de Pêlo, Latouche, no El Corte Inglés, 49.95€

Gorro com gola, Lanidor, 17.94€

Knitted cashmere blend poncho, C&A, 39.99€

Lenço de Malha, Pull & Bear, 9.99€

Lenço felpudo coleção Rabanne, H&M, 69.99€

Scarf – check, C&A, 15.99€