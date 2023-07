O estilo ‘quiet luxury’ chega aos cabelos. Agarre a tendência a partir de 2 euros

Os laços de cetim, algodão ou veludo em tons neutros, os scrunchies monocromáticos e volumosos, de preferência em seda, os lenços de padrões discretos e até bonés em cores terra com uma ligeiríssima fina ironia inscrita.

É com este tipo de acessórios – a que se juntam lenços de pequenas dimensões de tonalidades parcimoniosas que abrilhantam um apanhado curto – que o quiet luxury se está a instalar no quotidiano e nas novas tendências.

Um estilo que, tal como o nome indica, está a chegar com discrição numa altura em que os acessórios de dimensões garrafais, berrantes e flores oversize ainda povoam o universo das consumidoras.

Mas de forma a começar já a integrar esta tendência no seu guarda-roupa, e que conjuga muito bem com o verão e ainda melhor com o outono, conheça algumas propostas disponíveis e, parte delas, em saldos.

Vale a pena lembrar que os cabelos quiet luxury são marcados por pequenos apanhados na nuca ou no topo da cabeça e uma trança irrepreensivelmente bem feita e que até pode suportar dois laços discretos de veludo em cima ou em baixo.

Os exageros estão proibidos, mas a perfeição do penteado tem de ser identitária. Os acessórios apenas darão um toque de cor e volume ao cabelo, mas, muito importante, sem qualquer espécie de grito estético.

Scrunchie com Laço, Parfois, 5.99€

Scrunchie com pormenor de lenço, H&M, 7.99€

Travessão para o cabelo com laço, H&M, 7.99€

Travessão para o cabelo com laço, H&M, 9.99€

Bandolete Larga com nó, Parfois, 7.99€

Elástico com Laço às Riscas – Bege, Siena, no El Corte Inglés, antes 3.95€ agora 2.75€

Elástico de veludo em preto, Chic Plus Paris, no El Corte Inglés, 7.95€

Elástico Xouxou, Parfois, 3.99€

Gancho com Laço e Debruado – Cru e Preto, Siena, no El Corte Inglés, antes 9.95€ agora 9.65€

Gancho quadrado banho ouro, Massimo Dutti, antes 29.95€ agora 15.95€

Laço cabelo Cetim, Primark, 3.50€

Lenço de estampado geométrico, Mango, 9.99€

Lote de 3 elásticos chouchou acetinados Blackke, Kiabi, BLACKKE Kiabi 4€

Pack de 2 elásticos para o cabelo com laço, H&M, 5.99€

Boné mensagem bordada, Mango, 15.99€

Boné lavado texto, Zara, 12.95€

Turbante Casquete Acetinado, Zara, 9.95€