Blush vidrado. A maquilhagem que toda a gente usou na MET Gala, e nós dizemos como se faz

Para lá das flores, das penas e das transparências que vestiram a passadeira branca e esverdeada da MET Gala de 2024, há um detalhe a que nenhuma celebridade resistiu, e todas acabaram por escolher o mesmo: as maças de rosto cobertas de um blush com aspeto vidrado.

Em noite dedicada às Belas adormecidas: redespertar a Moda e ao conto distópico de J. G. Ballard, de 1962, Jardim do Tempo, quem liderou incontestavelmente foi John Galliano, que no regresso à moda e em nome da Maison Margiela definiu também e logo ali, a 26 de janeiro, como ia ser a aposta na beleza. O icónico designer trouxe o vidrado e, três meses depois, é ele quem domina a passerelle do mais emblemático evento de moda: a MET Gala. E teve com ele a maior embaixadora do momento: a co-apresentadora do evento e ícone de moda Zendaya.

Se já tínhamos avisado que o glitter andava desaparecido, vê-se agora qual é o brilho que manda: o Glazed Blush.

Podem ser os rosas muito puxados que são agora tendência no TikTok ou mesmo a cor pêssego que domina em 2024 ou ainda a escolha de terracotas mais pesados, o importante é que brilhe e faça lembrar quase o toque da porcelana. Uma aposta que prima pelo exagero, mas que tem duas incontestáveis vantagens: adapta-se a qualquer tonalidade e a qualquer tipo de pele.

Mas como fazer? Evitando uma longa lista de produtos dispostos em camadas sobre as maçãs do rosto, a solução mais simples passa por ter à mão o blush em pó da cor que mais gosta, um blush líquido em igual tom e um iluminador líquido que respeite a mesma tonalidade. Depois, é preciso aplicar sobre as maçãs do rosto até conseguir o look vidrado que deseja.