Oito sítios onde fazer trabalho voluntário

O trabalho voluntário é uma excelente opção para quem quer ocupar o tempo de uma forma útil e será, cada vez mais no futuro, parte integrante dos currículos. O único problema é que, no meio de tanta oferta, é sempre difícil eleger o sítio onde fazer voluntariado.

Delas.pt pesquisou e reuniu algumas opções para tornar a escolha mais fácil e acertada.

APAV – Apoio à vítima

A APAV procura voluntários para participaram “ativamente no esforço cívico de apoio a quem sofre violência e/ou crime e na defesa e afirmação dos direitos das vítimas na sociedade”.

O trabalho voluntário tem a duração de seis meses e, de acordo com o site da associação, cada um deve dispensar de “pelo menos quatro horas semanais” para integrar a equipa.

Para se inscrever basta ter mais de 18 anos e preencher a ficha de candidatura que se encontra no site. Para atendimento presencial, no Gabinete de Apoio à Vítima, é dada preferência àqueles que têm formação superior em Psicologia, Direito ou Serviço Social.

REFOOD

Para fazer parte da comunidade REFOOD, basta dispensar apenas duas horas semanais do seu tempo. Durante esse período, irá fazer chegar refeições a cerca de dez pessoas “necessitadas na sua própria comunidade”.

No site, local onde realiza a candidatura, não há nenhuma especificação de idade e encontra testemunhos variados, desde crianças a pessoas com alguma idade.

Liga Portuguesa Contra o Cancro

Na Liga Portuguesa Contra o Cancro há várias funções que pode desempenhar como voluntária, desde o voluntariado de entreajuda, que tem como objetivo fornecer apoio emocional aos doentes oncológicos, até ao voluntariado comunitário, onde pode ajudar a angariar fundos para a causa.

Para se candidatar, há alguns aspetos que tem de ter em consideração. É obrigatório ter mais de 18 anos, comparecer às entrevistas de avaliação da disponibilidade e motivações e frequentar alguns cursos e estágios elaborados pela própria Liga Portuguesa.

Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro

Esta associação tem como foco principal ajudar crianças e jovens, que foram diagnosticados com cancro, a ter qualidade de vida. Disponibilizam voluntários no hospital, nas casas de acolhimento, ao domicílio e online e na parte logística.

As inscrições são feitas através do site e o único requisito é a maioridade de idade.

Cruz Vermelha

A Cruz Vermelha já conta com mais de cinco mil voluntários espalhados por todo o país. Segundo o site da associação, os “voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa são aqueles que de forma consciente, num espírito de solidariedade e compromisso, prestam o seu contributo à população”.

A Cruz Vermelha é conhecida por apoiar diversas causas e distribuir os voluntários com vista a angariar fundos. No site da empresa não estão descritas as competências necessárias.

Banco Alimentar contra a Fome

O objetivo principal do Banco Alimentar é combater o desperdício, encaminhando os alimentos para pessoas carenciadas.

No site é possível fazer donativos e/ou candidatar-se ao programa de voluntariado, através de um formulário. Não estão especificados os requisitos para inscrição.

Nações Unidas

As Nações Unidas disponibilizam vários projetos de voluntariado, todos com duração de seis meses. Ao contrário das instituições anteriores, os requisitos são bastante complexos. Precisa de dominar o inglês, ter experiência profissional, uma licenciatura ou, no mínimo, 18 anos. A idade mínima varia consoante o formato de voluntariado escolhido.

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

De acordo com o site, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa “promove o voluntariado nos domínios da ação social, da saúde e da cultura”.

A candidatura é feita através do site, onde submete uma ficha de inscrição, ou presencialmente na Unidade de Promoção do Voluntariado. Se for uma das escolhidas, será contactada para uma entrevista.