Os salários destas profissões vão aumentar em 2024, diz estudo

As áreas do digital, finanças e contabilidade irão, de acordo com os investigadores, ser melhor pagas. Estes são os setores laborais com menos trabalhadores e, por isso, muitas empresas estão a sentir-se na obrigação de proceder a aumentos para manter os funcionários.

No digital, os empregados irão receber mais 15% do que o habitual. Já os financeiros e contabilistas aguardam o aumento de até mais 10% e os diretores técnicos e de operação, integrados na chefia das empresas, podem contar com oito por cento de aumento.

Empresas direcionadas para a sustentabilidade, que requerem um perfil de candidato mais técnico, estão, à semelhança das áreas suprarreferidas, a sentir a escassez de profissionais e deverão sofrer aumentos salariais, mas sem especificação das percentagens.

Esta análise resultou de estudo francês que apurou as profissões que sofrerão aumentos salariais, de forma a combater a inflação em produtos de primeira necessidade.