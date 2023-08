Pais separados: Estratégias para gerir o período de férias escolares

As separações requerem alguma logística por parte dos pais, principalmente na altura das férias. Tanto o pai, como a mãe, querem aproveitar as férias ao lado dos filhos, mas, no caso dos casais separados, isso pode trazer alguns problemas. “O tempo de convivência deve ser ponderado por ambas as partes e de forma que o bem-estar e interesse das crianças sejam tidos em conta”, explica a psicóloga Catarina Lucas.

Durante o período escolar, os filhos de pais separados andam sempre com a casa às costas, é inevitável, e, durante o período de férias, essa tendência não se altera. Com o objetivo de ajudar tantas famílias que possam estar a atravessar este período conturbado, a psicóloga Catarina Lucas deu, em comunicado, algumas dicas.

Comunicar com regularidade

Muitos ex-casais esquecem-se que a comunicação é a base de tudo, principalmente quando há crianças envolvidas. É importante a comunicação ser regular e sensata. Os pais separados devem, segundo a especialista manter o “diálogo e equilíbrio”.

Negociar de forma pacífica e clara

“Se um dos progenitores decidir marcar férias para um determinado período, é fundamental que avise antecipadamente o outro, de modo que ambos possam planear e redefinir os planos da melhor forma e sem trazer um mal-estar desnecessário”, esclarece Catarina Lucas. Se ambos os pais querem marcar férias na mesma altura do ano, podem, por exemplo, alterar anualmente.

Gerir com flexibilidade e bom senso

“As distribuições dos períodos de férias dos filhos deverão ser decididas em conjunto e caso a caso. É essencial que os pais estejam alinhados quanto a este plano, de modo que seja possível gerir o tempo de férias em família da melhor maneira e por parte de ambos os lados das figuras parentais, não descurando as vontades e necessidades dos mais novos”, refere. Filhos com pais em sintonia tendem a ser mais felizes, durante as férias, mas, também, durante a vida.

Para as crianças é mau sentirem que são o “foco do desentendimento entre os pais”, por isso é importante resolver a situação como adultos.