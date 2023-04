Pare de romantizar o passado para aproveitar o presente

Quem nunca deu por si a olhar para um objeto, a ver um vídeo e a pensar em como bom foi o passado?

A verdade é que todos ou quase todos em algum momento pensamos que o antes e o que já vivemos era melhor e romantizamos esses momentos. Porém, ser saudosista de mais nem sempre é bom e pode fazer com que não consigamos viver o presente em pleno.

Esse comportamento é apelidado, por alguns especialistas em saúde mental, como “retrospeção cor-de-rosa”.

Ou seja, tendemos a lembrar apenas as coisas boas do passado e a esquecer as experiências mais negativas.

Em 2019, um estudo mostrou que as lembranças más desvanecem mais rapidamente que as boas, algo definido pelos responsáveis da pesquisa como “bem-estar psicológico e perseverança”. Britt Frank, psicoterapeuta e autora do livro The Science of Stuck: Breaking Through Inertia to Find Your Path Forward, explicou que as pessoas romantizam o passado porque a verdade é dolorosa.

No entanto, apesar de ser reconfortante lembrar o passado com carinho, tal pode fazer com se sinta péssima com a sua vida atual. Para que não aconteça, pode seguir algumas dicas.

Por exemplo, quando estiver a recordar algo tenha em mente que pode não estar a lembrar tudo exatamente como aconteceu. Desta forma pode evitar que esteja a recordar alguma coisa de forma demasiado perfeita.

Outra atitude que pode tomar quando está a abrir o baú das memórias é verificar a realidade. Em suma, realizar um levantamento de cinco detalhezs que não eram exatamente positivas. Assim, equilibra a positividade com a negatividade.

Foque-se no momento, ou seja, para se libertar do passado deve olhar com atenção para o seu presente. Utilize métodos como a meditação, exercício físico e preste atenção a tudo a que a rodeia.