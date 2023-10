Rock in Rio muda de morada e leva Ed Sheeran

A 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa, que assinala os 20 anos da presença deste festival brasileiro em Portugal, está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024 e o primeiro artista confirmado é o britânico Ed Sheeran, que subirá ao palco no segundo dia do evento.

Em conferência de imprensa, a diretora do festival, Roberta Medina, explicou que o Rock in Rio Lisboa acontecerá no Parque Tejo a convite do presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, para celebrar os 20 anos do evento em Portugal.

Segundo Roberta Medina, o festival acontece no recinto da JMJ com a contrapartida de que o prado do Parque da Bela Vista seja revitalizado. “Damos um ano de folga ao parque”, disse Roberta Medina.

No Parque Tejo, o festival Rock in Rio Lisboa terá a mesma capacidade do Parque da Bela Vista, para 80 mil pessoas, mas a área total será maior, para acomodar cinco palcos – incluindo o polémico palco da JMJ – e área de entretenimento.

Robert Medina disse que, no final do Rock in Rio Lisboa, a cidade ficará com dois parques para eventos. “O Rock in Rio e a câmara têm o compromisso de deixar os dois terrenos melhor e mais bem preparados. Vamos deixar sombras permanentes”, disse.

Na mesma conferência de imprensa, Carlos Moedas disse que a realização do festival responde ao que tinha prometido de ter grandes eventos naquele espaço.”O que o Rock in Rio fez pela cidade é absolutamente incrível. Eu tinha de conseguir trazer o evento que tem mais significado para Lisboa”, disse Moedas. O palco da JMJ será o palco All, ao lado do qual será colocado o Palco Mundo, considerado o maior do festival.

Em 2022, o festival Rock in Rio Lisboa contou com cerca de 287 mil pessoas em quatro dias de concertos, segundo contas da organização.

