Massa ‘al dente’, sem falhas e sempre pronta para as saladas frescas de verão

Tempo quente pede refeições ligeiras. E se está cansada de levar sanduiches para as suas refeições – seja no trabalho, seja em férias -, pode sempre preparar uma massa com ingredientes frescos para transportar consigo.

Tratando-se de um acompanhamento quase neutro, pode bem cozer massa, guardar e ir consumindo a gosto, juntando a cada dia o que mais lhe apetecer. Deve contudo cozinhá-la a preceito e guardá-la ainda melhor.

Na cozedura, respeite a regra de que a massa precisa de muita água para ficar soltinha. Os especialistas falam mesmo em cinco litros por cada meio quilo de massa, lembrando que é importante salgar no momento de mergulhar a pasta em água a ferver. Mexer a massa a cada dois minutos é essencial para que ela fique bem solta no final.

Leia bem as recomendações de cozedura da massa constantes nas embalagens, mas se quer que fique al dente, desligue dois a três minutos antes do tempo indicado, ou vá monitorizando para desligar o fogão quando atingir o ponto que deseja.

Se o objetivo é guardar massa para poder ir fazendo saladas frescas nos dias seguintes, é importante escorrer a pasta e dar-lhe um banho rápido de água fria para interromper a cozedura.

Agora, basta ir ao frigorífico ou à despensa e escolher o que mais lhe apetece juntar.